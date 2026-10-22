نائب: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الأمن الغذائي والمائي ركيزة أساسية للأمن القومي

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حمل رسائل مهمة تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، وحرص القيادة السياسية على وضع حلول استراتيجية ومستدامة تضمن حماية موارد الدولة وتأمين احتياجات المواطنين والأجيال القادمة.

وأوضح مهران أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، يعكس رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما أعلنه الرئيس بشأن امتلاك الدولة احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، يؤكد أهمية التخطيط الاستباقي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يمثل أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية والأمن الاقتصادي للمواطنين.

وأشار مهران إلى أن حديث الرئيس عن حوكمة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه يعكس أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير آليات الدعم بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشدد النائب الدكتور علي مهران على أن الأمن المائي والغذائي لم يعد مجرد ملف تنموي، بل أصبح قضية أمن قومي تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مؤكدًا أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح التحديات بشفافية، ومناقشة الحلول العملية، وتحويل الرؤى المطروحة إلى سياسات قابلة للتنفيذ تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.