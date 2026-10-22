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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور الرئيس السيسي.. الكهرباء تستعرض مسيرة الطاقة المصرية وخطط المستقبل

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
وفاء نور الدين

 «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»،هي جلسة اليوم  ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول  لمناقشة مسار تطور قطاع الطاقة في مصر، وما تحقق في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وتأتي الجلسة في إطار المنتدى الذي انطلقت فعالياته يوم 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بهدف فتح حوار حول ما تحقق في مختلف قطاعات الدولة، والاستماع إلى آراء المواطنين وتساؤلاتهم، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

مسيرة الكهرباء منذ 2014

من المقرر أن تستعرض الجلسة مسيرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال عرض المشروعات التي نُفذت، وما شهدته شبكات ومحطات الكهرباء من تطوير، والاستثمارات التي جرى ضخها لتعزيز قدرات التوليد وتحسين كفاءة منظومة الطاقة.

كما تتناول المناقشات خطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم أمن الطاقة ويواكب احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية.

وتكتسب هذه المحاور أهمية خاصة في ظل ارتباط الكهرباء بمختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، من المصانع والمشروعات القومية إلى المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة عرضًا لأبرز ما تحقق في قطاع الطاقة بالأرقام والمؤشرات، مع استعراض التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل معها، وصولًا إلى مناقشة سبل الحفاظ على استقرار الإمدادات ومواصلة تطوير البنية التحتية للطاقة.

ولا يقتصر النقاش على قطاع الكهرباء وحده، إذ تشمل الجلسة أيضًا مسيرة قطاع البترول والثروة المعدنية، وما شهده من تطورات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وجهود جذب الاستثمارات وتأمين احتياجات السوق المحلية، بما يربط بين ملفات الكهرباء والغاز والبترول والطاقة المتجددة ضمن رؤية متكاملة لأمن الطاقة.

 الطاقة المتجددة والربط الكهربائي

من أبرز الملفات المنتظر طرحها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، إلى جانب بحث آليات زيادة كفاءة منظومة الطاقة وتنويع مصادرها، بما يدعم قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة.

كما تفتح الجلسة المجال لمناقشة كيفية البناء على القدرات القائمة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وربط خطط تطوير القطاع بمتطلبات التنمية وزيادة الاستثمارات وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الإنتاجية.

وزارة الكهرباء منتدى مصر 2026 الطاقة الرئيس السيسي

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