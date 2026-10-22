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الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع البريطانية" أن الدعم العسكري الذي تم الإعلان عنه صُمم لمساعدة حليفتهم السعودية في هذه اللحظة الحساسة بعد سقوط ضحايا مدنيين جراء استهداف البنى التحتية والمطارات.


وقالت وزارة “الدفاع البريطانية”، بحسب قناة العربية: “أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية”.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات تايفون ستتولى تنفيذ مهام دفاعية جوية في السعودية ، لافتة إلى أن ذلك كله يأتي بعد مساهدة الاعتداءات التي قامت بها الفصائل اليمنية على البنى التحتية والمطارات السعودية وسقوط ضحايا.

وتتجه بريطانيا إلى تعزيز دورها العسكري في حماية المملكة العربية السعودية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن، عبر نشر مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لتنفيذ مهام دفاعية تستهدف حماية المدن والمنشآت الحيوية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن البنية التحتية وقطاع الطاقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، تتضمن الخطة مشاركة الطيارين البريطانيين في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية، بما يعكس اتساع نطاق التحركات الغربية الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية للمملكة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وتبادل الضربات خلال الأسابيع الماضية.
 


تأتي مقاتلات «تايفون» في مقدمة التحركات العسكرية البريطانية المرتقبة، إذ يُنتظر أن تتولى تنفيذ مهام جوية دفاعية فوق المناطق الحيوية في السعودية، مع التركيز على التصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف المدن والمطارات والمنشآت النفطية.

وبحسب التقرير، تشمل المهام المحتملة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين، خاصة بعد الهجمات التي طالت مطارات ومنشآت نفطية داخل المملكة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والتعاون العسكري بين الرياض ولندن.

ويعكس هذا التحرك توجهًا نحو توظيف القدرات الجوية البريطانية في حماية المنشآت الاستراتيجية، والحد من المخاطر التي قد تترتب على استمرار الهجمات، لا سيما في ظل الأهمية الاقتصادية والإقليمية التي تتمتع بها السعودية.

دعم لوجستي وتعزيز القدرات العسكرية
ولا تقتصر المساهمة البريطانية على إرسال المقاتلات، إذ تتضمن الخطة توفير طائرة النقل العسكري «أطلس A400M»، القادرة على نقل المعدات الثقيلة والإمدادات اللازمة لدعم العمليات، إلى جانب إمكانية إرسال مستشارين عسكريين للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية.

كما يشمل التعاون القائم توفير خدمات التزود بالوقود جوًا للمقاتلات السعودية باستخدام طائرة «فوياجر» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي خطوة تتيح للطائرات المقاتلة البقاء في الأجواء لفترات أطول، وتمنحها قدرة أكبر على تنفيذ المهام الجوية عند الحاجة.

ويبرز هذا الجانب أهمية الدعم اللوجستي في العمليات العسكرية الحديثة، إذ لا تعتمد كفاءة المقاتلات على قدراتها القتالية وحدها، بل ترتبط أيضًا بتوافر الوقود والمعدات والدعم الفني اللازم لاستمرار العمليات.

بريطانيا السعودية وزارة الدفاع البريطانية طائرات تزود بالوقود مقاتلات تايفون

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