مصر واليونان ترفضان مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا وتؤكدان الالتزام بالقانون الدولي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات بمنطقة شرق المتوسط.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين شددا خلال الاتصال على الرفض القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأضاف أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف بين الدول، مع الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن تحديد الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.