وزيرة خارجية أستراليا: إندونيسيا شريك موثوق به وأحد أقرب الأصدقاء

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم الخميس، إن إندونيسيا تعد شريكا موثوقا به وأحد أقرب الأصدقاء لبلادها، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الإندونيسي أرماناتا ناصر في العاصمة "جاكرتا".

وأضافت وونج - في منشور عبر منصة "إكس" - أنها تتطلع إلى العمل مع إندونيسيا عن كثب من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع تنفيذ معاهدة جاكرتا.

يشار إلى أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد وقعا في 6 من شهر فبراير الماضي معاهدة إندونيسيا – أستراليا بشأن الأمن المشترك، المعروفة أيضا باسم معاهدة جاكرتا 2026.