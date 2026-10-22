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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

أمير هشام
أمير هشام
علا محمد

وجّه الإعلامي أمير هشام رسالة إلى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب الجدل الذي أثارته إحدى القصص المصورة «ستوري» التي نشرها الأخير عبر حسابه على موقع إنستجرام، مشددًا على أهمية مراعاة طبيعة المسؤولية التي يتولاها داخل القلعة الحمراء.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن وائل جمعة يمتلك مكانة كبيرة داخل النادي الأهلي وبين جماهيره، كما يعد أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بفضل ما قدمه من إنجازات خلال مسيرته الكروية.

وأضاف أن تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة يفرض عليه مسؤوليات مختلفة عن تلك التي كانت مرتبطة بوجوده لاعبًا، مؤكدًا أن المسؤول الإداري داخل الفريق ينبغي أن يكون قدوة للاعبين في تصرفاته وتعاملاته، سواء داخل النادي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح هشام أن نشر محتوى قد يثير الجدل عبر الحسابات الشخصية للمسؤولين قد يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية تعامل اللاعبين أنفسهم مع المواقف التي تثير غضبهم، معتبرًا أن موقع مدير الكرة يتطلب قدرًا كبيرًا من الهدوء والحكمة في التعامل مع مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن وائل جمعة أكبر من الدخول في سجالات أو الاضطرار إلى الدفاع عن نفسه والرد على الانتقادات، بالنظر إلى قيمته الكبيرة وتاريخه المميز مع الأهلي ومنتخب مصر.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تدرك جيدًا قيمة وائل جمعة ومكانته في تاريخ النادي والكرة المصرية، داعيًا إياه إلى التركيز على مسؤولياته الحالية وتجنب أي تصرفات قد تفتح أبوابًا للجدل أو تؤثر على الأجواء المحيطة بالفريق.

الإعلامي أمير هشام وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي منتخب مصر الأهلي الكرة المصرية

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