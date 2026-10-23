أنثروبيك تطلق Claude Duet.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل حتى بعد إغلاق حاسوبك

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق Claude Duet، وهو تطبيق مستقل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، يستهدف مساعدة المحترفين وأصحاب الشركات الصغيرة على إدارة المهام اليومية وأتمتة الأعمال الروتينية، دون الحاجة إلى متابعة مستمرة من المستخدم.

وعلى عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تنتظر تلقي الأوامر، صمم Claude Duet ليعمل بصورة استباقية، من خلال تحديد المعلومات التي تتطلب انتباه المستخدم، ومواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليه حتى عند الابتعاد عن الحاسوب.



وكيل ذكي يعمل في الخلفية

يعتمد Claude Duet على نموذج Opus 5.5 الجديد من أنثروبيك، ويعمل عبر بيئة حوسبة افتراضية مستقلة قائمة على السحابة، ما يسمح للمستخدم بتكليفه بمهمة ثم إغلاق حاسوبه، بينما يواصل العمل بصورة مستقلة.

ويمكن للوكيل متابعة التطبيقات المتصلة به وإظهار التحديثات المهمة، إلى جانب الاتصال بأكثر من 6 آلاف تطبيق عبر منصة Claude Marketplace، من بينها Gmail وSlack.

وتشمل مهامه إعداد ملخصات صباحية، وجدولة الاجتماعات، وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية اعتمادا على بيانات الويب المباشرة، وإعداد توقعات مالية تفصيلية.

كما يمكنه تسهيل عمليات الشراء الرقمية عبر محفظة Link التابعة لشركة Stripe وخدمة Shop Pay التابعة لشركة Shopify.

وبحسب أنثروبيك، يستطيع Claude Duet تنبيه المستخدم إلى الأمور التي تحتاج إلى اهتمامه، وإنجاز المهام المطلوبة، ومواصلة العمل في الخلفية، مع طلب الموافقة قبل اتخاذ أي إجراء نيابة عنه.

Claude



قيود لحماية المستخدم من الأخطاء

رغم استقلاليته، يتطلب Claude Duet موافقة صريحة قبل تنفيذ الإجراءات الحساسة، مثل إرسال الرسائل أو إجراء المدفوعات أو توقيع المستندات أو حذف المعلومات.

كما يحظر الإجراءات المالية عالية المخاطر، بما فيها تداول الأوراق المالية وتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية.

وحذرت الشركة من أن الوكيل قد يسيء أحيانا فهم سياق المحادثات أو تقدير مدى إلحاح المهام، ونظرا إلى أن التطبيق لا يزال في مرحلة المعاينة البحثية المبكرة، فإن بعض المهام الشخصية، مثل حجز تذاكر السفر، لا تزال خارج نطاق نقاط قوته الأساسية.

ويتاح التطبيق حاليا عبر قائمة انتظار لمشتركي خطتي Claude Pro وClaude Max في الولايات المتحدة.



منافسة متصاعدة في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي

يأتي إطلاق Claude Duet وسط منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير وكلاء قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة.

فقد كشفت ميتا عن انتشار وكيلها الشخصي Muse، إذ أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكندا أعدوا وكلاء Muse خلال ستة أسابيع.

كما كشفت OpenAI عن وكلاء Dots المصممين للعمل بصورة مستمرة عبر منصات، من بينها Microsoft Teams وSlack.

وبينما تركز ميتا على المساعدة الشخصية، وتستهدف OpenAI الأفراد والشركات، تراهن أنثروبيك على الإنتاجية المهنية وأتمتة المهام اليومية، في توجه يعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال فعليا، مع إبقاء القرارات الحساسة تحت سيطرة المستخدم.