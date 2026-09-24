أنثروبيك تطلق Opus 5.5 بأداء متقدم وتكلفة أقل

أطلقت شركة أنثروبيك Anthropic، أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Opus 5.5، معلنة أنه يحقق مستوى جديدا من الأداء في البرمجة ومهام العمل المعرفي، وفقا للشركة.

ويعد Opus الفئة الأكثر قدرة والأعلى تكلفة ضمن مجموعة نماذج Claude المؤلفة من ثلاث فئات، إذ يأتي Sonnet في الفئة المتوسطة، بينما يعد Haiku الأسرع والأقل تكلفة.

وقالت أنثروبيك إن Opus 5.5 يتفوق في العديد من الاختبارات المعيارية على نموذج Fable الأكبر حجما، كما نجح في عدد من المهام غير الرسمية التي لم يتمكن Fable من إتمامها.

انخفاض ملحوظ في التكلفة



ويأتي النموذج الجديد بتكلفة أقل بشكل ملحوظ مقارنة بسابقه. وستبلغ تكلفة مليون رمز مخرجات نحو 20 دولارا مع Opus 5.5، مقابل 25 دولارا للنموذج السابق، فيما شهدت مؤشرات تسعير أخرى انخفاضات مماثلة.

كما أصبح تشغيل النموذج أسرع، وهو ما يعكس انخفاضا إجماليا في القدرات الحاسوبية اللازمة لتقديم خدماته.

وأجرت أنثروبيك أيضا تغييرات كبيرة على أسلوب تواصل Opus؛ إذ أصبح الإصدار الجديد أقل ميلا إلى استخدام المصطلحات التقنية المعقدة، وأكثر حرصا على وضع المعلومات المهمة في بداية ردوده.

أنثروبيك

إطلاق سريع لإصدارات جديدة



ويأتي إطلاق Opus 5.5 بعد شهرين فقط من طرح Opus 5 في 24 يوليو، ووفقا لإعلان الشركة، من المقرر إطلاق Sonnet 5.5 وHaiku 5.5، وهما المستويان التاليان ضمن المجموعة، خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بتحقيقهما تحسينات مماثلة في الأداء.

وقالت أنثروبيك إن قدرات Opus 5.5 في مجالي الأحياء والأمن السيبراني تضاهي قدرات نموذج Mythos، ولذلك يخضع إطلاقه لإجراءات الحماية نفسها المطبقة على نموذج Fable.

وتحد هذه الإجراءات من إمكانية استخدام النماذج في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج المترجمة، أو المساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية يمكن التعرف عليها، إلى جانب مهام أخرى تعتبرها الشركة عالية الخطورة.