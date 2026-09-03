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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتكلفة أقل وقدرات أفضل.. أنثروبيك تطلق نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين للبرمجة والبحث العلمي

أنثروبيك
أنثروبيك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إطلاق نموذجَي ذكاء اصطناعي جديدين هما Claude Fable 5.1 وClaude Mythos 5.1، مع تركيز خاص على البرمجة والبحث العلمي ومهام العمل المعرفي المعقدة.

وقالت الشركة إن النموذجين الجديدين قادران على التعامل مع مهام أطول وأكثر تعقيدا، مع خفض تكاليف الاستخدام بالنسبة إلى العديد من المستخدمين. 

ويتوفر Fable 5.1 لجميع المستخدمين، بينما يقتصر Mythos 5.1 على مستخدمين معتمدين يعملون في مجالات من بينها الأمن السيبراني وعلوم الحياة.

وبحسب أنثروبيك، فإن النموذجين يستندان عمليا إلى النموذج الأساسي نفسه، لكنهما يختلفان في ضوابط السلامة المطبقة عليهما. 

ويحصل Mythos 5.1 على إجراءات حماية أكثر مرونة تتيح للباحثين والمتخصصين في الأمن، ممن خضعوا للتدقيق والموافقة، الاستفادة من قدرات متقدمة.

وقالت أنثروبيك عند الإعلان عن النموذجين إنهما يمثلان “أكثر النماذج تقدما في العالم للبرمجة والعمل المعرفي”، مضيفة أن قدراتهما البحثية تقدم “لمحة مبكرة عن الكيفية التي ستسهم بها نماذج الذكاء الاصطناعي في التقدم العلمي”.

Claude

Claude Fable 5.1.. تكلفة أقل وأداء أقوى في البرمجة
 

تقول أنثروبيك إن تكلفة تشغيل Claude Fable 5.1 ستكون أقل بنحو 25% من Fable 5 في مهام الاستخدام المعتادة عند احتساب التكلفة وفق عدد الرموز.

وفي المهام التي تعتمد بصورة كبيرة على الوكلاء الذكيين، والتي تتطلب من النموذج تنفيذ العديد من الخطوات والاستعانة بالأدوات، يمكن أن تصل نسبة التوفير إلى نحو 45%.

وترجع الشركة الجزء الأكبر من خفض التكلفة إلى تقليص سعر قراءة الذاكرة المؤقتة Cache Reads بنسبة 75%، وهي العملية التي تتيح للنموذج إعادة استخدام المعلومات التي سبق أن عالجها بدلا من معالجتها من جديد.

وتبلغ تكلفة Fable 5.1، وفق أنثروبيك، نحو 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال و50 دولارا لكل مليون رمز إخراج، بينما تبلغ تكلفة قراءة الذاكرة المؤقتة 0.25 دولار لكل مليون رمز.

كما أشارت الشركة إلى تحسن أداء النموذج مقارنة بسابقه في عدد من اختبارات القياس، ففي اختبار CursorBench 3.2.0، سجل Fable 5.1 نسبة 73.4%، مقابل 70.5% لنموذج Fable 5 و70% لنموذج Opus 5.

قدرات جديدة لدعم البحث العلمي
 

تسلط أنثروبيك الضوء كذلك على القدرات البحثية للنموذجين الجديدين.

وفي أحد الاختبارات، تمكن Claude Fable 5.1 من إنشاء خريطة طبوغرافية عالية الدقة لجزء من سطح كوكب الزهرة، اعتمادا على صور رادارية قديمة التقطتها مهمة Magellan التابعة لوكالة ناسا.

وقالت الشركة إن الخريطة الجديدة تظهر تفاصيل يصل حجمها إلى نحو كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، مقارنة بنحو 10 إلى 20 كيلومترا في الخريطة السابقة.

كما اختبرت أنثروبيك نموذج Claude Mythos 5.1 في مجال تصميم البروتينات، وقالت إن النموذج نجح في تصميم روابط بروتينية أظهرت نتائج قوية خلال الاختبارات المعملية.

وعبر 12 هدفا مختلفا، حقق النموذج معدل نجاح يقارب 50%، وهو رقم تقول الشركة إنه يتجاوز بكثير المعدل المعتاد في تصميم البروتينات، والذي يتراوح عادة بين 10% و15%.

واستخدم Mythos 5.1 كذلك لتحسين سبعة نماذج مفتوحة المصدر في مجالي الأحياء وعلم الجينوم، ووفق أنثروبيك، أصبحت هذه النماذج تعمل بسرعة تصل إلى 2.5 مرة مقارنة بالسابق، في حين انخفضت التكلفة المقدرة لوحدات معالجة الرسومات GPU لبعض التحليلات على مستوى الجينوم بنسبة تتراوح بين 30% و60%.

Mythos 5.1 متاح فقط لمستخدمين معتمدين


لن تطرح أنثروبيك نموذج Mythos 5.1 للاستخدام العام في الوقت الحالي، إذ توفره عبر برامج وصول موثوقة ومحدودة لمجموعة مختارة من المتخصصين في الأمن السيبراني والباحثين في علوم الحياة.

وتقول الشركة إن المستخدمين الذين يحصلون على الموافقة يمكنهم الوصول إلى قدرات تخضع لقيود في النموذج القياسي Fable 5.1.

وفي مجال الأمن السيبراني، أصبح Fable 5.1 قادرا على المساعدة في اكتشاف الثغرات البرمجية ضمن أعمال الأمن الدفاعي، لكن مهام مثل إنشاء برمجيات الاستغلال واختبارات الاختراق لا تزال خاضعة للقيود.

كما قالت أنثروبيك إن إجراءات الحماية المحدثة الخاصة بالأمن السيبراني تنتج تدخلات خاطئة بنسبة أقل بنحو 60% مقارنة بإجراءات الحماية السابقة.

أما في علوم الحياة، فقد أنشأت الشركة برنامج وصول مخصصا للمتخصصين الذين يستخدمون Mythos 5.1 في أعمال البحث والتطوير، بالتعاون مع الحكومة الأميركية.

نظام جديد لحماية بيانات عملاء المؤسسات
 

أعلنت أنثروبيك أيضا عن تقديم نظام جديد لعملاء المؤسسات يحمل اسم Enterprise Frontier Safeguards (EFS)، ويهدف النظام إلى توفير مستوى من الخصوصية يشبه إعدادات عدم الاحتفاظ بالبيانات، مع السماح في الوقت نفسه لـ أنثروبيك بالإبقاء على إجراءات حماية لمنع إساءة استخدام النماذج.

وبموجب نظام EFS، تخزن بيانات العملاء في بنية سحابية تتحكم فيها المؤسسة نفسها، وليس أنثروبيك، ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة تدريجيا لعملاء المؤسسات في وقت لاحق من خريف هذا العام.

ذكاء اصطناعي أنثروبيك Fable 51 الأمن السيبراني

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