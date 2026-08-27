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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أنثروبيك تعزز ذاكرة كلود.. المساعد الذكي يتذكر تفضيلاتك وينقلها إلى مهام العمل

كلود
كلود
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن تحديث جديد لذاكرة مساعدها الذكي كلود Claude، يتيح نقل المعلومات التي يتعلمها المساعد من محادثات المستخدم إلى أداة Claude Cowork، ما يقلل الحاجة إلى إعادة شرح المشاريع والتفضيلات والسياق في كل مرة يبدأ فيها المستخدم مهمة جديدة.

وبموجب التحديث، أصبحت الذاكرة التي يعتمد عليها كلود أثناء المحادثات متاحة أيضا داخل Cowork، بحيث يمكن للمعلومات التي تراكمت على مدار أشهر من التفاعل مع المساعد أن تنتقل تلقائيا عند تكليفه بمهمة جديدة.

كلود يتذكر مشاريعك وتفضيلاتك


يمكن للمستخدم، على سبيل المثال، شرح طريقة قياس فريقه لمؤشرات الأداء داخل محادثة عادية، ثم الاستفادة من هذه المعلومات لاحقا عند مطالبة Cowork بإعداد مراجعة أعمال ربع سنوية.

كما يمكن مناقشة تفاصيل مؤتمر مع كلود، ليتمكن Cowork لاحقا من استخدام معلومات مثل المدينة وأسماء المتحدثين وعدد الحضور عند العمل على الترتيبات اللوجستية للحدث.

الذاكرة تتحدث أثناء المحادثة


ومن أبرز التغييرات الجديدة أن ذاكرة كلود لم تعد تنتظر انتهاء المحادثة لتلخيص المعلومات وحفظها، بل أصبحت تتحدث أثناء استمرار الحوار.

فعلى سبيل المثال، إذا أخبر المستخدم كلود بأن الموعد النهائي لمشروع ما تم تأجيله إلى سبتمبر، يمكن للمساعد الاحتفاظ بهذه المعلومة واستخدامها في محادثة لاحقة دون الحاجة إلى مطالبة المستخدم صراحة بتذكرها.

ذاكرة كلود

المستخدم يتحكم فيما يتذكره كلود


وتمنح أنثروبيك المستخدمين قدرا أكبر من التحكم في المعلومات التي يحتفظ بها كلود، إذ تظهر الذكريات المحفوظة في صورة ملفات منفصلة ومنظمة حسب الموضوع.

ويمكن للمستخدم قراءة هذه الذكريات أو تعديلها أو حذفها، كما أن تصحيح معلومة مرة واحدة يؤدي إلى تطبيق التغيير على المحادثات المستقبلية ومهام Cowork.

ماذا عن المعلومات الحساسة؟


بشكل افتراضي، لا يحفظ كلود موضوعات حساسة مثل المعلومات الصحية، والعرق، والأصل العرقي، والمعتقدات الدينية، والسياسة، والهوية الجندرية.

لكن المستخدمين الذين يرغبون في السماح للمساعد بتذكر هذه المعلومات يمكنهم تفعيل خيار "تضمين الموضوعات الحساسة في الذاكرة".

ذاكرة كلود

وعندما يحفظ كلود معلومة تتعلق بأحد هذه الموضوعات، يظهر للمستخدم إشعار بذلك، كما يمكن إيقاف الإعداد في أي وقت.

ومع ذلك، توجد فئات من المعلومات التي لن يحتفظ بها كلود حتى مع تفعيل الذاكرة الحساسة، من بينها أرقام التعريف الحساسة، والسجل الجنائي، وحالة الهجرة.

كما يستطيع المستخدم إيقاف الذاكرة مؤقتا أو إعادة ضبطها بالكامل متى أراد.

وتسعى أنثروبيك من خلال هذه التحديثات إلى جعل ذاكرة Claude أكثر شفافية وتحكما، بدلا من أن تكون وظيفة خفية داخل المساعد. 

ومع انتقال الذاكرة بسلاسة بين المحادثات وClaude Cowork، تحاول الشركة معالجة واحدة من أكثر مشكلات العمل مع المساعدات الذكية إزعاجا: الاضطرار إلى شرح المعلومات نفسها للمساعد مرة بعد أخرى.

أنثروبيك ذاكرة كلود مهام Cowork

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