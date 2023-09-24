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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس في مصر

صدى البلد

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بأربعة فئات في السوق المصري هي INSPORT GLX و INSPIRE GLS ، و INSTYLE GLS و GLX 4WD.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

مواصفات السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023        

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 على محرك بقوة 150 حصان من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

 

 وبفضل هذه القدرات تتسارع السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 207 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 

طول كلي 4.547 متر.

عرض كلي 1.805 متر.

ارتفاع 1.685 متر.

قاعدة عجلات 2.670 متر.

سعة تخزين خلفية 657 لتر.

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 على العديد من الاتجهيزات والتي تتضمن قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وبلوتوث، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,160,000 جنيه

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,225,000 جنيه   

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثالثة  INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,285,000 جنيه  

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,355,000 جنيه     

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