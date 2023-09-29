بورصة المحافظات | سعر كيا وشيفروليه وهيونداي في البحر الأحمر

طرازات السيارات المستعملة تختلف دائما من محافظة لآخري ، وذلك يعود الي طبيعة طرق المحافظات وحسب تضاريسها المختلفة ، وتتوافر الكثير من الإصدارات المستعملة بداخل أسواق السيارات بهذه المحافظات ومن تلك السيارات كيا سيراتو، وشيفروليه أوبترا ، وهيونداي النترا ، وهيونداي ماتريكس، ولادا جرانتا .

- يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لموقع صدى البلد سعر سيارة كيا وشيفروليه وهيونداي في البحر الأحمر :



1- لادا جرانتا موديل 2019

قوة سيارة لادا جرانتا الي 87 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 172 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

لادا جرانتا موديل 2019

سعر لادا جرانتا موديل 2019 بسوق السيارات المستعمل بمحافظة البحر الأحمر يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- هيونداي ماتريكس

عزم دوران هيونداي ماتريكس موديل 2009 يصل الي 141 نيوتن/متر، وتعطي قوة 102 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 171 كم/ساعة .

هيونداي ماتريكس

تتوافر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2009 داخل سوق المستعمل بمحافظة البحر الأحمر بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- هيونداي النترا موديل 2007

سعه محرك هيونداي النترا السيدان يصل الي 1600 سي سي ، وتخرج قوة 121 حصان، وعزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

هيونداي النترا موديل 2007

يبلغ سعر هيونداي النترا موديل 2007 بسوق المستعمل داخل محافظة البحر الأحمر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- شيفروليه أوبترا

سرعة شيفروليه أوبترا موديل 2020 القصوى تصل الي 170 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر .

شيفروليه أوبترا

تتواجد شيفروليه أوبترا موديل 2020 داخل سوق المستعمل بمحافظة البحر الأحمر بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- كيا سيراتو موديل 2018

تتسارع كيا سيراتو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 157 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .

كيا سيراتو موديل 2018

تأتي كيا سيراتو موديل 2018 داخل سوق المستعمل بمحافظة البحر الأحمر بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .