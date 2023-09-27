هيونداي وكيا يخفضان أسعار السيارات.. لهذا السبب

تزايد الطلب خلال الفترة الماضية علي السيارات الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، بالإضافة إلى أنها لا ينتج عن عملها أي ملوثات للبيئة ، وتكلفة تشغيلها منخفضة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود .

شركة هيونداي الكورية

سبب خفض أسعار سيارات هيونداي وكيا الكهربائية :

شركة هيونداي

بناء علي ذلك قررت شركتي هيونداي وكيا أن تخفضا أسعار سياراتهما الكهربائية في كوريا ، وجاء ذلك القرار من أجل تشجيع صناعة السيارات الكهربائية، وبهدف زيادة الطلب عليها .

شركة كيا الكورية



وسيتم تخفيض أسعار سيارات هيونداي وكيا الكهربائية بداية من الشهر المقبل داخل كوريا ، وسيستمر عرض تخفيضات الأسعار علي السيارات الكهربائية بداخل كوريا حتي نهاية العام .

شركة كيا

وجاءه هذه القرارات بعد انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية ، التي تعد اعلي تكلفة من السيارات التي تعمل بالغاز وأقل تكلفة من السيارات التي تعمل بالوقود .

