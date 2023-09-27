سعر كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

تعتبر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 أحد أرخص إصدارات العلامة التجارية الكورية كيا في السعودية، حيث تتميز بتصميم هاتشباك صغير وحجم مناسب ومواصفات اقتصادية.
مواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
تحصلت السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي، و4 سلندر "رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، واستهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
كما تتوفر كيا بيكانتو موديل 2023 بمنظومة جر امامي، وسرعة قصوى تبلغ 161 كيلومتر في الساعة، وتسارع 13.7 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي، وسعة خزان وقود تبلغ 35 لتر.
ابعاد السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
الطول الكلي 3.595 متر
العرض الكلي 1.595 متر
الارتفاع الكلي 1.495 متر
قياس قاعدة العجلات 2.400 متر
حجم سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 255 لتر
مواصفات الأمن والسلامة للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023
تأتي السيارة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، ووسائد هوائية، وطفاية حريق، وكاشف التصادم، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ومشد حزام الأمان الواقي.
أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية نحو 56,348 ريال