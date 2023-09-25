تشترى أيه.. مقارنة بين كيا اكسيد وشانجان سي-اس-35-بلس

تقاربت أسعار السيارات الجديدة من بعضها البعض ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، حيث ارتفعت أسعار السيارات نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا اكسيد الهاتشباك و شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر موديل 2022 ، وذلك بعد تقارب أسعارهم :



1- شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

تستمد سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر.

- سعر شانجان سي-اس-35-بلس

شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

تتوافر الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد الهاتشباك

كيا اكسيد موديل 2022

تخرج كيا اكسيد موديل 2022 عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

- سعر كيا اكسيد موديل 2022

كيا اكسيد موديل 2022

تباع الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .