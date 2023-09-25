عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشترى أيه.. مقارنة بين كيا اكسيد وشانجان سي-اس-35-بلس

تشترى ايه.. مقارنة
تشترى ايه.. مقارنة بين كيا اكسيد و شانجان سي-اس-35-بلس

تقاربت أسعار السيارات الجديدة من بعضها البعض ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل  2023 ، حيث ارتفعت أسعار السيارات نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

الفرق بين شانجان ايدا وتويوتا بيلتا السيدان| بالأسعار

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا اكسيد الهاتشباك و شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر موديل 2022 ، وذلك بعد تقارب أسعارهم :


1- شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

تستمد سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر.

- سعر شانجان سي-اس-35-بلس

شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر

تتوافر الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد الهاتشباك

 كيا اكسيد موديل 2022

تخرج كيا اكسيد موديل 2022 عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

- سعر كيا اكسيد موديل 2022

 كيا اكسيد موديل 2022

تباع الفئة الأولي من سيارة  كيا اكسيد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

كيا اكسيد الهاتشباك شانجان سي-اس-35-بلس شانجان سي-اس-35-بلس الكروس أوفر سعر شانجان سي-اس-35-بلس سعر كيا اكسيد موديل 2022 قطاع صناعة السيارات صناعة السيارات شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

موضوعات متعلقة

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

سعر سيارة راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث| فيديو

بـ 900 ألف جنيه.. اشتري فيات 500 موديل 2023

للبنات.. دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك بـ100ألف جنيه

بورصة المحافظات | أسعار أوبل و تيجو 7 و اكينوكس بـ أسوان

أسعار طرازات سيتروين 2024 المتواجدة بمصر | صور

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية| ما القصة

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

ترشيحاتنا

البلشي يعلن تضامنه مع صحفيي الوفد فى معركة تطبيق الحد الأدنى للأجور

روسيا توافق على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود

محطة تاريخية.. الخارجية الفلسطينية تعلق على زيارة السفير السعودي لرام الله

وائل جسار ينجو وعائلته من الموت .. فيديو

مترو الأنفاق يكشف حقيفة تقابل قطارين على نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين

توافد الصحفيين والإعلاميين المحليين والدوليين.. انطلاق مؤتمر الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ