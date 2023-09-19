الفرق بين شانجان ايدا وتويوتا بيلتا السيدان| بالأسعار

ارتفعت أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الماضية ، وذلك لان سوق السيارات العالمي مازال في حالة من عدم الاستقرار بسبب تغير أسعار صرف الدولار باستمرار، وذلك أدي الي تقارب أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض ، مما يجعل الاختيار بين إصدارات السيارات امر في غاية الصعوبة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين سيارة شانجان ايدا و تويوتا بيلتا السيدان من موديلات 2022 داخل سوق السيارات المصري :



- محرك تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا موديل 2022

قوة تويوتا بيلتا موديل 2022 تصل الي 103 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر .

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022

تويوتا بيلتا موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 360 ألف جنيه، بدون أي زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 405 ألف جنيه، بدون أي زيادات .

- سعه محرك شانجان ايدا

شانجان ايدا موديل 2022

عزم دوران سيارة شانجان ايدا موديل 2022 يصل الي 160 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، وتخرج قوه تصل الي 125 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

- أسعار شانجان ايدا الصينية

شانجان ايدا موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2022 تباع بسعر 385 ألف جنيه، بدون أي زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2022 تباع بسعر 410 ألف جنيه، بدون أي زيادات .