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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

كيا تكشف عن أسعار
كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

ظهر الجيل الثاني من كيا نيرو لأول مرة في طراز عام 2023، ويتميز بمحركات هجينة وكهربائية كاملة، تعلن شركة صناعة السيارات الآن عن أسعار إصدار 2024 من PHEV.

إلى جانب تغيير السعر، قامت كيا بإزالة اللون الخارجي البرتقالي المعدني من سيارة Niro PHEV.

 

كما ستتوفر العديد من الخيارات:

تستمر سيارة Niro PHEV في تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مدعوم كهربائيًا، مما يجعل إجمالي 180 حصانًا و195 رطلًا من عزم الدوران، ويتصل بعلبة تروس مزدوجة القابض ذات ست سرعات، مع حزمة البطارية عبارة عن وحدة بوليمر ليثيوم أيون بقدرة 11.1 كيلووات في الساعة. 

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

وعند التشغيل بالطاقة الكهربائية فقط، يمكن لطراز EX قطع مسافة 33 ميلاً، وأقصى مسافة قيادة تبلغ 510 أميال. الاقتصاد في استهلاك الوقود مجتمعة هو 48 ميلا للجالون الواحد.

تحصل الترقية إلى طراز SX Touring على بعض وسائل الراحة الإضافية للمشترين. تحتوي على عجلات مقاس 18 بوصة بدلاً من الأجزاء مقاس 16 بوصة في طراز EX. يتميز الجزء الخارجي بمرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة مع إشارات انعطاف مدمجة، وتوجد زخرفة سوداء لامعة على الكسوة السفلية للأبواب، وقوالب أقواس العجلات، وعناصر المصد السفلي، وزخرفة المفسد الخلفي. يعد الباب الخلفي الكهربائي وفتحة السقف أيضًا من بين المعدات الإضافية. تحتوي المقصورة على إضاءة LED. المقاعد الأمامية جيدة التهوية، ويوجد نظام استريو Harman Kardon بثمانية مكبرات صوت.

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

تأتي نيرو PHEV بشكل قياسي مع عدد لا بأس به من معدات السلامة، ويحتوي على تحذير من الاصطدام في النقطة العمياء، وتحذير انتباه السائق، ومساعدة الضوء العالي، ومساعدة تتبع المسار، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من مسافة وقوف السيارات الخلفية، وتجنب الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور، ومساعدة الخروج الآمن.

كيا PHEV Niro PHEV NIRO SX Touring

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