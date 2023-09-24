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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم

صدى البلد

تعتبر سيارات العلامة التجارية تويوتا ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أشهرها الكروس أوفر تويوتا CHR.

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ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

تويوتا CHR موديل 2023

قيمة الوديعة الدولارية لاستيراد تويوتا CHR

تويوتا CHR موديل 2019 بقيمة 3,558 آلاف دولار

تويوتا CHR موديل 2020 بقيمة 3,936 آلاف دولار

تويوتا CHR موديل 2021 بقيمة 4,331 آلاف دولار

تويوتا CHR موديل 2022 بقيمة 5,271 آلاف دولار

تويوتا CHR موديل 2023 بقيمة 5,640 آلاف دولار

تويوتا CHR تويوتا CHR موديل 2023 سبورتباك جمارك الكروس اوفر

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