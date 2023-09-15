أفضل عربية للبنات سعرها 60 ألف جنيه فقط

تفضل البنات دوما اقتناء السيارات من فئة الهاتشباك؛ نظرا لسهولة قيادتها بفضل صغر حجمها، كذلك لإقتصاديتها فى إستهلاك الوقود، ومع ارتفاع أسعار السيارات بشكل محلوظ أصبح سوق المستعمل هو الحل الأفضل، والذى يقدم سيارة لادا هاتشباك مستعملة بسعر 60 ألف جنيه فقط.

ووفقاً لمنصة بيع السيارات الأبرز “أونلاين” فى مصر، يمكنك الحصول على سيارة لادا أوكا موديل 2000 مستعملة مقابل سعر 60 ألف جنيه فقط.

لادا أوكا موديل 2000

تأتي لادا أوكا موديل 2000 بمحرك سعة 800 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، واستهلاك وقود منخفض.

جاءت لادا أوكا موديل 2000 بمقصورة قيادة مبسطة، مع عدادات قراءة تقليدية، كما انها تتسع لحوالى 4 أشخاص.

لادا أوكا موديل 2000

بلغ عدادات لادا أوكا موديل 2000 حوالى 50 ألف كيلومتر، وهي باللون الأزرق، كما حصلت على دهان خارجي للتجديد، وبها رخصم سارية لمدة سنة ونصف.