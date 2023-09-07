جريت وول بيرى للبنات سعرها 100 ألف جنيه| صور

جريت وول بيرى موديل 2009 تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك ، وهي من سيارات المدن المميزة ذات الحجم الصغير وتناسب البنات، ويمكن لـ سيارة وول بيرى أن تتحرك في المدن وفي الأماكن الضيقة بكل سهولة، تقدم سيارة جريت وول بيرى في سوق المستعمل المصري من قبل الصانع الصيني الذى تتميز طرازاته باحتوائها علي العديد من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها .

سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري

- محرك جريت وول بيرى

سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري

تمكنت جريت وول بيرى الهاتشباك موديل 2009 من قطع مسافة تصل إلي 180 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويوجد بها رخصة سارية لمدة سنة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات وول بيرى الهاتشباك

جريت وول بيرى موديل 2009

تحتوي سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 علي شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جريت وول ، وبها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يدوية، ومصابيح ضباب أمامية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

- سعر جريت وول بيرى الصينية

جريت وول بيرى موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري

يصل سعر سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري الي 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقدراتها الميكانيكية .