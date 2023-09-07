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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إركب سيات إبيزا بـ 150 ألف جنيه | صور

سيات إبيزا الهاتشباك
سيات إبيزا الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تقدم سيارات سيات داخل السوق المصري للسيارات من قبل صانع السيارات الإسباني ، ونالت سيات إبيزا الهاتشباك علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، وذلك لما يتوافر بها من مميزات ومحرك قوي.

 

وتتواجد إبيزا في سوق السيارات المستعمل المصري بأسعار مناسبة للجميع خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة عدة عوامل منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سيات إبيزا موديل 2001

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سعر سيات ابيزا موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيات إبيزا موديل 2001 ، فئة السيارات الهاتشباك :

سيات إبيزا موديل 2001 الهاتشباك

- محرك سيات إبيزا 

سيات إبيزا موديل 2001 الإسبانية 

تحصل سيارة سيات إبيزا الهاتشباك موديل 2001 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتعرض ابيزا للبيع باللون الأسود، وتمكنت سيات إبيزا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 ن ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات سيات إبيزا الهاتشباك

سيات إبيزا الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة سيات إبيزا موديل 2001 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، و4 جنوط للكاوتش، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات ، وإشارات تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر سيات إبيزا الإسبانية

سيات إبيزا  موديل 2001 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة سيات إبيزا  موديل 2001 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

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