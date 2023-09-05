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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وكيل سيات فى مصر ينفي وقف التصنيع ويؤكد استمرار الإنتاج العالمي

البيان المنسوب لسيات
البيان المنسوب لسيات مصر

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية والمحلية خبر وقف وانتهاء تصنيع سيارات سيات بشكل كامل ، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة فولكس فاجن توماس شيفر، مع مجلة أوتوكار في معرض IAA Mobility لعام 2023 في ميونيخ .

سيارات سيات 

وعلى الفور حدثت حالة كبيرة من الجدل بين ملاك سيارات سيات محليا وعالميا ، يتسائلون عن مستقبل سياراتهم خلال الفترة القادمة بعد توقف تصنيع هذه العلامة وتحولها لنشاط تجارى اخر .

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انتهت الحكاية.. فولكس فاجن تعلن توقف إنتاج سيارات سيات بشكل كامل

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سعر سيات ابيزا موديل 2023

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أسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 .. صور

ومؤخرا ظهر ييان كرد منسوب للوكيل المحلى للعلامة الاسبانية سيات فى مصر ، دون طرحه على صفحاته الرسمية ، ليوضح فيه ان شركة سيات تؤكد على استمرارها وتقديم طرازاتها الجديدة ، كما انها حققت طفرة فى نسب المبيعات .

 

وجاء نص البيان ، كالتالى : 

القاهرة في 05/09/2023

السادة عملاه سيات الكرام...

بعد التحية...

بالإشارة الى ما تم تداوله أمس بخصوص مستقبل علامة سيات عالميا، نود أن نفيد علم سيادتكم بأنه قد ورد الينا من شركه سيات الرد الرسمي المرفق أسفل باللغة الانجليزية ومترجم الى اللغه العربيه وهو كالتالي :

- ترددت تقارير غير دقيقة فى بعض وسائل الإعلام تفيد بأن مجموعة فولكس فاجن العالمية سوف تتوقف عن إنتاج السيارات تحت العلامة التجارية سيات. 

- ولكن في الواقع، أصبحت العلامة التجارية سيات أقوى من أي وقت مضى 

- الآن بعد أن استقر وضع الرقائق الأكترونية، وصلت مبيعات سيات العالمية الى 199,000 سيارة حتى اليوم بنسبة نمو 18%.

البيان المنسوب لسيات مصر 

- تمتلك سيات الآن عدد كبير من طلبات الأنتاج من جميع الأسواق ولديها حاليا أفضل طرازات على مر تاريخها.

- كما تعتزم بتحديث سيات ابيزا أرونا و ليون لمواصلة تقديم سيارات سيات الهجينة والفعالة في إستهلاك الوقود حتى نهاية عصر العمل بمحركات الاحتراق بالوقود.

- سيأتي وقت تقديم محركات سيات الكهربائية وسوف تكون مختلفة ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك الهدف. 

سيارات سيات 

- هناك فرصة لشركة سيات لتقديم نماذج جديدة للتنقل التي يحتاجها الشباب مثل المشاركة، الاشتراكات وحلول التنقل الصغيرة حيث لدينا بالفعل الكثير من الخبره مع SEAT MO .

- نحن نعمل على تطوير مستقبل علامه سيات.

 

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