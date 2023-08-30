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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيات ابيزا موديل 2023

صدى البلد

تعتبر سيارة سيات ابيزا موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الهاتشباك في السوق المصرية، وتقدم بفئتين هما REFERENCE و FR .

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 سيات ابيزا موديل 2023

مواصفات السيارة سيات ابيزا موديل 2023

تعتمد السيارة سيات ابيزا موديل 2023 على محرك 3 أسطوانات، 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSGيتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر.

 

تتسارع السيارة سيات ابيزا موديل 2023 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط أستهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 سيات ابيزا موديل 2023

أبعاد السيارة سيات ابيزا موديل 2023 

قاعدة العجلات 2564 مم.

الطول الكلي 4059 مم.

العرض الكلي 1780 مم.

ارتفاع السيارة 1447 مم.

سعة التخزين الخلفية 355 لترا.

 

متلك سيارة سيات إبيزا موديل 2023  العديد من التجهيزات منها، شبكة أمامية كرومية، ومرايات جانبية بلون أسود لامع، وصداد رياضي أمامي، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وعجلات مقاس 17 بوصة، ودخول بدون مفتاح، وشاشة مقاس 8.25 بوصة، ومخرجين USB، و4 سماعات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

 سيات ابيزا موديل 2023

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2023

سيات ابيزا موديل 2023 الفئة الأولى  REFERENCE بسعر 850,000 جنيه     

سيات ابيزا موديل 2023 الفئة الثانية FR بسعر 975,000 جنيه  

 

 

 

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