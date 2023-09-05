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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

سيارات سيات
سيارات سيات

من منا لم يعشق سيارات سيات يوما ما ، فمنذ الصغر نعلم أن السيارات الإسبانية متواجدة فى جميع الشوارع المصرية، وشهدت افضل الذكريات ، ولكن من المحزن سماع خبر وقف تصنيع السيارات في نهاية دورة حياة طرازات جيلها الحالي ، بعد 70 عاما من التألق فى عالم السيارات .

سيارات سيات 

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة فولكس فاجن توماس شيفر، مع مجلة أوتوكار في معرض IAA Mobility لعام 2023 في ميونيخ ، فإن العلامة التجارية الإسبانية ستتوقف عن تصنيع السيارات في نهاية دورة حياة طرازات الجيل الحالي، وتم التخطيط “لدور مختلف” للعلامة التجارية التي يقع مقرها في مارتوريل.

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وأضاف شيفر الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة فولكس فاجن ، أن مستقبل سيات هو كوبرا ، قائلا "سوف تستثمر بقوة في كوبرا، كما إن العملاء استعدوا لـ كوبرا، لدرجة أنها العلامة التجارية الأسرع نموًا في جميع أنحاء أوروبا".

سيارات سيات 

وأوضح شيفر أن "الشركة ستبقى كما هي"،وأنه لا توجد خطط للتخلي عن الاسم بالكامل" ، ولكن دون افصاحه عن مستقبل اسم العلامة التجارية الجديد . 

سيارات سيات 

تقول أوتوكار أن التحديث القادم لسيارة ليون الهاتشباك والواجن المدمجة يمكن أن يمثل نهاية للإصدارات التي تحمل شارة سيات، وبمعنى آخر، يمكن لمجموعة فولكس فاجن أن تبيع سيارة ليون 2024 المحسنة بشكل كبير على أنها كوبرا .

سيارات سيات 

والجدير بالذكر ان بدأت سيات في تصنيع السيارات منذ 70 عامًا عندما خرجت سيارة 1400 من خط التجميع لأول مرة في عام 1953، ولم تبيع الحكومة الإسبانية العلامة التجارية لمجموعة فولكس فاجن إلا في عام 1986 .

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