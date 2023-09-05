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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محدش يضحك عليك.. إزاى تختار الإطارات المستعملة لعربيتك

الإطارات المستعملة
الإطارات المستعملة

ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار الإطارات الجديدة ، داخل سوق السيارات المصرى ، مثلها مثل أسعار السيارات ، بسبب عدم الاستيراد والاعتماد على الكميات المخزنة لدى التجار والوكلاء .

 

وبعد الارتفاع المبالغ فيه بأسعار اطارات السيارات ، اتجه البعض لشراء الإطارات المستعملة بدلا من الجديدة عند الاحتياج الشديد لتغيير إطارات سياراتهم بسبب تلف او قطع المستخدم فى السيارة .

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ولكن مع ارتفاع الطلب على الإطارات المستعملة ارتفع ثمنها هى الاخرى ، ولكن هى موفرة مقارنة بالإطارات الجديدة ، ومع ذلك ظهر عدد من التجار معدومى الضمير ، حيث انهم يقوموا بييع إطارات مستعملة لا تصلح للاستخدام على أنها جيدة ، مما قد يعرض حياة مستخدمها للخطر وقد يؤدى الى انقلاب السيارة بأكملها .

 

ولذلك خلال السطور التالية سنتعرف على نصائح لابد اتباعها عند شراء إطارات السيارات المستعملة. 

الإطارات المستعملة

1- السؤال عن تاريخ الإطارات المستعملة المراد شرائها، مثل تاريخ استخدامها الأول والفترة التي استخدمت بها قبل أن يتم استبدالها .

 

2- البحث عن إطارات مستعملة من ماركات عالمية مشهورة، وتجنب شراء أنواع رديئة .

 

3- اختيار متاجر الإطارات ذات السمعة الطيبة .

 

4- فحص الإطارات جيداً قبل شرائها، وذلك للتأكد من صلاحيتها وأنها تستخدم لفترة طويلة .

 

5- ملاحظة ما اذا كانت هناك اى تشققات او تلف فى اى جزء من الإطار وان سومك الرسمة المنقوشة متواجد .

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