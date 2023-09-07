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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات أشهر سيارات ماكلارين الخارقة

صدى البلد

قبل سبع سنوات من إطلاق سيارة سبيدتيل، كانت سيارة ماكلارين P1 تتصدر قائمة الأسرع في العالم بفضل سرعتها البالغة 217 ميلاً في الساعة، إلى جانب سيارة فيراري لافيراري وكانت خليفة لسيارة F1التي تم الكشف عنها عام عام 1993 وحافظت على لقب أسرع سيارة بالعالم لفترة طويلة من الزمن.

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تأتي السيارة ماكلارين P1 بشكل خارجي هجومي، حيث تحتوي المقدمة بصندوق أمتعة يتمتع بسعة تخزين تصل إلى 120 لتر، يعلوه غطاء منساب للأسفل مزين بفتحتي هواء كبيرتين، وجوانب نافرة تتمركز عليها الأضواء الثورية التي تمثل شعار ماكلارين والعاملة بتقنية LED النهارية.

ماكلارين P1

كما تتوفر ماكلارين P1 بصادم سفلي مصنوع من مادة ألياف الكربون الخفيفة مزين بثلاث فتحات تهوية لتأمين انسيابية أكثر للهواء وليساعد السيارة على الثبات أثناء المنعطفات والسرعات العالية.

 

تتمتع المقصورة الداخلية لطراز مكلارين P1 بروح رياضية 100% حيث أن أغلب أجزائها مصنوعة من مادة ألياف الكربون بالإضافة إلى الجلد الفاخر، وزودت المقصورة بلوحة عدادات رقمية متطورة ومقود رياضي مصنوع من الجلد وألياف الكربون، يحتوي على أزرار التحكم بنظام الدفع الكهربائي في السيارة لإعطائها مزيد من القوة والعزم.

ماكلارين P1

محرك ماكلارين P1

تأتي ماكلارين P1 مدعومة بنظام طاقة هجين يتألف من محرك احتراق V8 بسعة 3.8 لتر بشاحن توربيني مزدوج ، بالإضافة لمحرك كهربائي ينتجان معاً 903 أحصنة وعزم دوران 664 رطل قدم، ويمكن أن يصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية فقط، 

ماكلارين P1

سعر السيارة ماكلارين P1

بلغ سعر السيارة ماكلارين P1 نحو مليون و 150 ألف دولار.

سبيدتيل ماكلارين P1 ماكلارين لافيراري فيراري لافيراري

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