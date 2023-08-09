فرصة للشباب.. لادا كابورليه بـ 75 ألف جنيه| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها أغلب المصريين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات بشكل غير معقول ، بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة لادا سمارا موديل 1992 ، وتنتمي سمارا إلى فئة السيارات الكابورليه، على النحو التالي:

سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري

- سعة محرك سمارا الكابروليه

تحصل سيارة لادا سمارا فئة السيارات الكابروليه علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات لادا سمارا

سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري

تمتلك سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 العديد من المواصفات الحديثة منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسها شعار شركة لادا، وبها إشارات أمامية تم تثبيتها علي الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة .

سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري

زودت مقصورة سيارة سمارا بالعديد من التجهيزات منها، راديو، وكاسيت، ومخارج تهوية أمامية، وزجاج أمامي يدوي، ودرج تخزين إضافي تم تثبيته بالتابلوه ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومخارج تهوية أمامية، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

- سعر سمارا الكابروليه

سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة لادا سمارا الكابورليه موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء المحرك، وشكل السيارة الخارجي .