مؤشر لانخفاض أسعار السيارات.. خطة النواب تعلق على عودة «لادا» لمصر

علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الاتفاق على استئناف إنتاج سيارات لادا، وذلك بعد زيارة الرئيس السيسى والمشاركة فى القمة الأفريقية وزيارته لروسيا، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة للاقتصاد المصرى وقطاع السيارات، الذي يواجه أزمة كبيرة في الوقت الحالي.

وأشارت "الكسان" ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه كان هناك مطالب لعودة وإنتاج السيارات مرة أخرى، وذلك بعد الاهتمام الكبير بإستيراد سلع أخرى، مؤكدة أن عودة مصر لإنتاج سيارات لادا بشكل مشترك، أمر هام جدا لأن مصر فى احتياج كبير لإنتاج محلى تستطيع به التصدر للخارج.

وأكدت عضو خطة النواب أن الاستيراد يقتصر على السلع الإستراتيجية معينة هامة للدولة المصرية، مؤكدة أن عودة هذة الصناعة سيصبح ضخ كبير للسيارت فى السوق المصرى.

وأشارت إلى أنه عند توطين صناعة السيارات فى مصر، سيصبح الاعتماد الأكبر على الإنتاج المحلى، وبالتالى سوف يقل استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد، مشيرة إلى أن مصر تستورد عددا أكبر من السيارات من الخارج، وأن صناعة السيارات فى مصر محدودة.

وأوضحت أنه عند صناعة السيارات فى مصر، سيصبح هناك قطع غيار، وهذا يؤدى لرفع الاقتصاد المصرى، وتستطيع مصر أن تصدر السيارات لدول الخارج ودول أفريقيا، وفتح منافذ فى الخارج.

وأوضحت أن صناعة السيارات فى مصر سيؤثر على أسعارها، فسوف تنخفض أسعار السيارات محليا، وسيتم تصديرها للخارج، ويصبح هناك منتج نستطيع من خلاله التصنيع الإنتاج، ومن خلال هذا يتم التصدير ودخل للعملات الأجنبية وغزو للأسواق الأفريقية.

وكان مكسيم سوكولوف، رئيس شركة “افتوفاز”، قد صرح أن “افتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات لادا في مصر.

وحسب وسائل إعلام روسية رسمية، قال سوكولوف، متحدثا في جلسة للقمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبورج، عن إنتاج سيارات لادا في مصر: "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وتطوير هذا المشروع المشترك، ونأمل أيضا أن تصبح مصر مركزا للنقل والخدمات اللوجستية للقارة الأفريقية بأكملها “.