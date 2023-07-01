تنتج شركة DFSK الصينية عدد غير مود من السيارات العائلية الصينية، ونالت جميع إصدارات دفسك قبول كبير لدي المصريين بفضل محرك السيارة القصوى ، وتصميمها المميز ، ومساحتها الرحبة، وتنتمي سيارة دفسك 330S الي فئة السيارات العائلية، وتتوافر بداخل السوق المحلي المصري بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دفسك 330S العائلية الجديدة بالسوق المحلي المصري :
- محرك دفسك 330S العائلية
تستمد سيارة دفسك 330S العائلية موديل 2022 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتنتج دفسك 330S قوة 115 حصان ، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.
- مواصفات دفسك 330S الجديدة
تحتوي سيارة دفسك 330S العائلية الجديدة علي العديد من المميزات الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ونظام تحذير لـ عدم ربط حزام الأمان، و ABS لمنع انغلاق الفرامل، ووسائد هوائية، وزجاج كهربائي، وريموت كنترول، وكاميرا خلفية، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وUSB، وAUX، وتكييف مانيوال ثنائي الفتحات، وفرش جلد للمقاعد، وحساسات للركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية.
- سعر دفسك 330S العائلية
تأتي سيارة دفسك 330S العائلية موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات الأولي تبدأ من 480 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 570 ألف جنيه .