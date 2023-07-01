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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر دفسك 330S العائلية الجديدة بالسوق المحلي

دفسك 330S العائلية
دفسك 330S العائلية موديل 2022

تنتج شركة DFSK الصينية عدد غير مود من السيارات العائلية الصينية، ونالت جميع إصدارات دفسك  قبول كبير لدي المصريين بفضل محرك السيارة القصوى ، وتصميمها المميز ، ومساحتها الرحبة، وتنتمي سيارة دفسك 330S الي فئة السيارات العائلية، وتتوافر بداخل السوق المحلي المصري بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

دفسك 330S العائلية موديل 2022

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دفسك 330S العائلية الجديدة بالسوق المحلي المصري :

دفسك 330S العائلية موديل 2022

- محرك دفسك 330S العائلية

تستمد سيارة دفسك 330S العائلية موديل 2022 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتنتج دفسك 330S قوة 115 حصان ، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.

- مواصفات  دفسك 330S الجديدة

مقصورة دفسك 330S العائلية موديل 2022

تحتوي سيارة  دفسك 330S العائلية الجديدة علي العديد من المميزات الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ونظام تحذير لـ عدم ربط حزام الأمان، و ABS لمنع انغلاق الفرامل، ووسائد هوائية، وزجاج كهربائي، وريموت كنترول، وكاميرا خلفية، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وUSB، وAUX، وتكييف مانيوال ثنائي الفتحات، وفرش جلد للمقاعد، وحساسات للركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية.

- سعر دفسك 330S العائلية

دفسك 330S العائلية موديل 2022

تأتي سيارة دفسك 330S العائلية موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات الأولي تبدأ من 480 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 570 ألف جنيه .

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