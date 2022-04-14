زيادة فى أسعار إيجل برو 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة دفسك فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات إيجل برو 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV.

إيجل برو موديل 2022

وأوضحت ناشيونال موتورز وكيل سيارات دفسك في مصر ، أن السيارة طراز إيجل برو موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين لها بقيمة 50 الف جنيه .

إيجل برو موديل 2022

وأوضح وكيل ديفسك DFSK في مصر أن السيارة إيجل برو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

إيجل برو موديل 2022

وتأتى السيارة إيجل برو موديل 2022 بعدد من المواصفات والتجهيزات، من أهمها جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS، وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال.

إيجل برو موديل 2022

وتضم السيارة إيجل برو موديل 2022 بعض المواصفات ووسائل الأمان، ومنها 4 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS -EBD – EBA – BAS – TCS، وحساسات ركن خلفية، ونظام ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكتروني.

إيجل برو موديل 2022

اما عن أسعار ايجل برو

- الفئة الاولى بسعر 425 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.