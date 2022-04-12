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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ظهورها مع رامز.. عائشة بن أحمد تكسر القاعدة بسيارة الهيكل المتوحش

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد ، اليوم كضحية ببرنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ .

رامز موفي ستار

وكانت عائشة بن أحمد ، قد ظهرت رمضان الماضى 2021 ، بسيارة دودج رام 1500 موديل 2017 ، وأثارت الجدل حينها بكسرها المعتقد السائد بين الناس بأن إمتلاك السيارات ذات الهيكل العدواني المتوحش مقتصرا على الرجال فقط، فجاءت تلك الفنانة البسيطة رقيقة الملامح والشخصية وامتلكت واحدة من أهم السيارات ذات قوة الدفع الرباعية في السنوات الأخيرة .

 

رامز موفي ستار

ومن المعروف أن السيارة دودج رام 1500 موديل 2017 ، تستمد قوتها من محرك هيمى V8 سعة 5.7 لتر أو محرك V6 بنتاستار سعة 3.6 لتر .

رام 1500 

ومن أبرز المواصفات المميزة في الهيكل الخارجي لـ رام 1500 موديل 2017 تزويده بمواصفة (رام بوكس) أو ما يعرف بنظام إدارة الأمتعة ، حيث يوفر هذا النظام المثالي لتخزين الأدوات مساحة تخزينية قايبلة للغلق والإضاءة والتفريغ مع نظام فتح الأقفال عن بعد ويمكن الستخدامه لتخزين الأمتعة المختلفة .

رام 1500 

حصلت الداخلية على شاشة لمس قياس 8.4 إنش تعمل بنظام يوكونيكيت أكسيس، ويمكن استخدامها للتحكم بنظام التكييف الهوائي ونظام الملاحة والخرائط ثلاثية الأبعاد، كما توفر داخلية رام 1500 ميزة بلوتوث وأزرار تحكم على المقود .

رام 1500 

وذكرت الشركة أن سعر السيارة يبدأ من 45.590 دولار وهو مبلغ كبير، بينما يبلغ سعر فورد F-150 رابتور موديل 2017 فى الولايات المتحدة 48.860 دولار. 

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