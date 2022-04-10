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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية بالسعودية.. اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني
مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ستطرح مزادا للوحات الإلكترونية اليوم، الأحد، وذلك عبر منصة “أبشر” التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقالت إدارة المرور السعودى  إن المزاد سيستمر إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 12  رمضان المبارك و13 أبريل.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، أنه بالنسبة لخطوات المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر “أبشر” فهي كالتالي:

- الدخول لمنصة “أبشر” .

- اختيار “المرور” .

- اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” .

وأعلن المرور السعودي في وقت سابق عن إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تمكّن مالكي المركبات من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات؛ حيث أوضح آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور عبر موقع "تويتر": “تعلن الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر والتي تمكّن مالكي المركبات من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات المميزة إلكترونيًا”.

وأضاف المرور السعودي: “تمكّن منصة أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور، حيث تمكنت المنصة من أن تقدّم خدماتها لأكثر من 24 مليون عميل موثّق”.

المملكة العربية السعودية الادارة العامة للمرور المرور السعودي منصة أبشر مزادا للوحات الإلكترونية

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