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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو E-Rifter الكهربائية الجديدة

بيجو E-Rifter الكهربائية
بيجو E-Rifter الكهربائية

أعلنت شركة بيجو الفرنسية عن سياراتها الجديدة بيجو E-Rifter الكهربائية، وتنتمي  E-Rifter الكهربائية الي فئة السيارات الفان ، وتظهر بمقدمة ذات ملامح عصرية.

بيجو E-Rifter الكهربائية

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- مواصفات  بيجو E-Rifter الكهربائية :

بيجو E-Rifter الكهربائية

زودت سيارة بيجو E-Rifter الكهربائية  بالعديد من المميزات منها،  شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وكونسول وسطي ، ومحطة شحن لاسلكية، وبها مساحة لـ 7 مقاعد ، وبها ميزة التدفئة بالمقود ، ونظام تحذير التصادم ، ومساعد للحفاظ على حارة السير، ومحدد سرعة الأمان ، ومنظم السرعة الأوتوماتيكي، ونظام مساعد للركن، وكاميرا .

- أبعاد  بيجو E-Rifter الكهربائية :

بيجو E-Rifter الكهربائية

تأتي سيارة  بيجو E-Rifter الكهربائية الفان بطول 440 مم، وعرض 4470 مم، وارتفاع 1882 مم .

- محرك  بيجو E-Rifter الكهربائية :

بيجو E-Rifter الكهربائية

تحصل سيارة  بيجو E-Rifter علي قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 135 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 320 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 50 كيلووات/ساعة .

- سعر بيجو E-Rifter الكهربائية :

بيجو E-Rifter الكهربائية

ستتوافر سيارة  بيجو E-Rifter الكهربائية  داخل الأسواق بسعر 44 ألف دولار ، أي ما يعادل مليون و 360 ألف جنيه .
 

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