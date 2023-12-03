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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيارة Voyager X الكهربائية الطائرة

سيارة Voyager X2
سيارة Voyager X2 الجديدة الطائرة

أطلقت شركة  XPeng Motors  التي تعمل في صناعة السيارات الطائرة خلال معرض China International سيارتها الطائرة  Voyager X2 .

 سيارة  Voyager X2 الجديدة الطائرة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

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تحتوي سيارة  Voyager X2 الجديدة الطائرة علي مقعدين للركاب ، ويمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي ، ويمكنها أن تستوعب حمولة 560 كم، وتحلق علي مسافة 1 كم من سطح الأرض ، وتصل سرعتها خلال طيرانها الي 130 كم/ساعة، ويمكنها التحليق لمدة 35 دقيقة .

 سيارة  Voyager X2 الجديدة الطائرة

يشارك في معرض China International Supply Chain Expo الذى يقام لأول مرة في الصين 515 شركة صينية وعالمية .

 سيارة  Voyager X2 الجديدة الطائرة

والجدير بالذكر أن ابرز الدول المشاركة في المعرض هم ، الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا، وفيتنام، وتايلاند، والبرازيل، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والمجر، وتركيا وغيرها.

Voyager Xpeng Motors صناعة السيارات الطائرة Voyager X2 China International

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