قبل نهاية 2023| سيارات جديدة بـ 650 ألف جنيه بدون زيادات

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ، وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
1- رينو لوجان السيدان موديل 2022 :
زودت سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2022 بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وبها قوة 110 حصان، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
تتوافر سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 675 ألف جنيه .
2- سوزوكى سيلاريو الهاتشباك 2022 :
عزم دوران سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل الي 89 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .
تباع سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 585 ألف جنيه .
3- بروتون ساجا موديل 2022 :
قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تصل الي 95 حصان، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دورانها يصل الي 120 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 430 ألف جنيه .
4- تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2022 :
سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2022 يصل الي 43 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 138 نيوتن/متر، وتخرج قوة 103حصان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .
يبلغ سعر تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري 405 ألف جنيه .
5- هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022 :
تنقل قوة سيارة هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 84 حصان، وعزم دورانها يصل الي 118 نيوتن/متر .
تتواجد سيارة هيونداي I10 الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بدون زيادات بسعر 385 ألف جنيه .