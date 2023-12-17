لو جديدة في السواقة..عربية سوزوكي للبنات بـ 179 ألف جنيه

تفضل دوماً البنات السيارات صغيرة الحجم خاصةً في بداية تعم القيادة، لسهولة قيادتها واعتماديتها، ومن بين أميز الخيارات في هذه الفئة سوزوكي ألتو.

وفقاً منصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأبرز في مصر، هناك اعلان عن سيارة سوزوكي ألتو موديل 2009 مقابل 179 ألف جنيه فقط.

سوزوكي ألتو موديل 2006

تمتلك سوزوكي ألتو موديل 2009 محرك سعة 1061 سي سي، 4 سلندر، بقوة 62 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، بمعدل إستهلاك وقود مثالى 3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ألتو موديل 2009

بالنسبة للمقصورة الداخلية جاءت رحبة لفردين فى المقدمة، وأخر فى المقعد الخلفي أو لطفلين، مع عجلة قيادة تقليدية، و عدادات قراءات بسيطة، مع مكيف هواء، وزجاج كهربي.

سوزوكي ألتو موديل 2009

حصلت سوزوكي ألتو موديل 2009 على دهان خارجي، أما داخلياً فهي بدون أى دهانات، كما قطع عدادها حوالى 180 ألف كيلومتر، وهي باللون الكحلي.