إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة| تعرف عليها

تسيطر الشبورة المائية الكثيفة علي جميع المدن الآن وتصل إلى حد الضباب بالطرق المفتوحة ، وذلك يمنع الرؤية أمام السائق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أمام سائقي السيارات، وذلك يزيد من صعوبة كشف الطريق.

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

إضافة الي أن مخاطر الحوادث ترتفع علي الطرق خصوصا في هذه الأجواء وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح المبكر، حيث يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في كشف الطرق لمسافات تسمح بتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.

- إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

1- استخدام سوائل مكافحة الشبورة :

عند ظهور شبورة كثيفة علي الطرق يمكن في هذه الحالة استخدام سوائل مكافحة الشبورة، هذه السوائل تم صناعتها ليتم خلطها مع مياه المساحات، بالإضافة الي تواجد سوائل أخرى يمكن رشها مباشرة على سطح الزجاج.

2- تشغيل التكييف :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

عند السير بـ شبورة كثيفة علي الطريق في هذه الحالة يمكن استخدام مروحة تكييف السيارة من اجل مكافحة تكثف بخار الماء على زجاج السيارة، وذلك لان التكييف يعمل علي سحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.

3- تقنية مكافحه الضباب :

تتواجد تقنية مكافح الضباب "DEFOG" في معظم أنواع السيارات، وهي عبارة عن سخانات متصلة بالزجاج الأمامي والخلفي وتعمل على تجفيفه لمنع تكثف البخار.

4- استخدام مساحات الزجاج :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة أثناء القيادة في الشبورة يمنع تكثف الشبورة على الزجاج من الخارج وانعدام الرؤية.

5- ترك مسافات أمان :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

عند التحرك بالسيارة في الشبورة يجب على السائق في تلك الحالة مضاعفة مسافة الأمان بين سيارته والسيارات في الأمام لتفادي الاصطدامات المفاجئة .

6- السير في الحارة الوسطى :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

عند نزول الشبورة المائية أثناء السير علي الطريق يجب أن يلتزم السائق بالسير في الحارة الوسطى بالطرق التي تكسوها الشبورة، من اجل تفادي الاصطدامات المحتملة بسيارات أخرى .

7 - التحرك بسرعات منخفضة :

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة

في حالة عدم اتضاح الرؤية يجب الالتزام بالسير بسرعات منخفضة، وذلك من اجل تفادي الاصطدام بسيارات أخري .