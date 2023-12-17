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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فورد فوكاس 2023 الجديدة بالسوق المحلي

محرك فورد فوكاس موديل
محرك فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك

ارتفعت أسعار السيارات الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور  قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات ، أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعيين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها  فورد فوكاس موديل 2023 ، وتنتمي فوكاس إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

محرك فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك

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- مواصفات فورد فوكاس موديل 2023 :

تحتوي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 علي العديد من المميزات المتطورة منها ،  6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلال HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للركن ، وكاميرا خلفية.

مقصورة فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك

بالإضافة أيضا الي تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة وسطية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، وأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، و6 سماعات للصوت، وسقف بانوراما ، وأضواء محيطية، وزر لـ تشغيل السيارة، ومثبت سرعة، وإمكانية ضبط عجلة القيادة في 4 اتجاهات مختلفة.

- أبعاد فورد فوكاس موديل 2023 :

تتوافر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4382 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك :

محرك فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك

تحصل سيارة فورد فوكاس موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم أقصي للدوران 151 نيوتن/متر .

- أسعار فورد فوكاس الهاتشباك  موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه ، والفئة الثانية من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 الهاتشباك يصل سعرها الي مليون و 230 ألف جنيه .

 

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