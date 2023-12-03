فورد تستدعي 45 ألف سيارة بسبب فتح الأبواب أثناء القيادة

تعاني بعض سيارات فورد فييستا 2015 وفيوجن 2016 ولينكولن MKZ 2016 من خطر فتح الأبواب فجأة أثناء التنقل، أصدرت فورد استدعاءًا لـ 45173 من هذه المركبات لإصلاح المشكلة.

تكمن المشكلة في أن لسان المزلاج الزنبركي يمكن أن يتشقق ويفشل في النهاية، إذا انكسرت القطعة، فسيحتاج شخص ما إلى القيام بمحاولات متعددة لإغلاق الباب. إذا تم إغلاقه، فقد ينفتح الباب بشكل غير متوقع أثناء القيادة. كتحذير، سيرى سائقو السيارات ضوء "الباب مفتوح جزئيًا" مضاءً.

تؤثر حملة الاستدعاء فقط على هذه المركبات المسجلة حاليًا أو سابقًا في مناطق الطقس الدافئ. ويغطي على وجه التحديد: ألاباما، وأركنساس، وأريزونا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وجورجيا، وهاواي، ولويزيانا، وميسيسيبي، ونيو مكسيكو، ونيفادا، وأوكلاهوما، وأوريجون، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، ويوتا، وواشنطن، بالإضافة إلى المكسيك، وساموا الأمريكية، غوام، وجزر ماريانا الشمالية، وبورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية.

علمت شركة فورد بهذه المشكلة في 16 أغسطس 2023، بعد مشكلة في سيارة فيوجن 2016. عملت شركة صناعة السيارات مع المورد للتحقيق في الموقف وتحديد عدد الأجزاء التي يحتمل أن تكون معيبة. اعتبارًا من 18 أكتوبر 2023، هناك 14 مطالبة مذكرة و39 شكوى من استبيان مالك السيارة حول فشل مزالج الأبواب أو فتح الأبواب فجأة. ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات نتيجة لهذه المشكلة.

وتعتقد فورد أن نحو واحد بالمئة من 45.173 مركبة تأثرت بالمشكلة. لإصلاح المشكلة، يقوم التجار بفحص رموز تاريخ مزلاج الباب لمعرفة ما إذا كانت تنتمي إلى إطار زمني محدد.