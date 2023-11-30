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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار فورد برونكو في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة فورد برونكو موديل 2023 أحد أشهر الإصدارات الجديدة للعلامة الأمريكية، وتتميز بأقوى المواصفات وأنظمة الأمان.

فورد برونكو موديل 2023

مواصفات السيارة فورد برونكو موديل 2023 

حصلت السيارة فورد برونكو موديل 2023 على نوعين من المحركات:

المحرك الأول بسعة 2700 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، ينتج قوة تصل إلى 310 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 542 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية.

المحرك الثاني بسعة 2300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 270 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.5 ثانية.

فورد برونكو موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة فورد برونكو موديل 2023

الطول الكلي: 4.811 متر

العرض الكلي: 1.928 متر

الارتفاع الكلي: 1.852 متر

قاعدة العجلات: 2.949 متر

فورد برونكو موديل 2023

أسعار السيارة فورد برونكو موديل 2023 في السعودية

فورد برونكو موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 276,115 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 276,115 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 296,585 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة الرابعة الرباعة بقيمة قدرها 296,585 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 308,085 ريال

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