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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ150 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع |اعرف التفاصيل

شاهد| بـ 150 ألف
شاهد| بـ 150 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع

سوق السيارات المصري للمستعمل يحتوي علي باقة متنوعة من السيارات ظهرت بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وذلك لتوافر جميع الإصدارات أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولدخلهم الشهري ، وتتميز طرازات السيارات المستعملة بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

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1- هوندا اكورد السيدان موديل 1982 :

مواصفات هوندا اكورد السيدان موديل 1982

تعرض سيارة هوندا اكورد السيدان موديل 1982 داخل سوق السيارات المستعمل للبيع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها ناقل حركة ماينوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة هوندا اكورد السيدان موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- جيلي CK الصينية موديل 2008 :

جيلي CK الصينية موديل 2008

تحتوي سيارة جيلي CK الصينية موديل 2008 علي 4 جنوط للكاوتش ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية حتي 7 من عام 2024 ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتوافر سيارة جيلي CK الصينية موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي ، وقوة محركها .

3- رينو كليو موديل 2001 :

مواصفات رينو كليو موديل 2001

تنتمي سيارة رينو كليو موديل 2001 الي فئة السيارات السيدان ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1400 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

يصل سعر سيارة رينو كليو موديل 2001 داخل سوق السيارات الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- هيونداي اكسيل موديل 1997 :

هيونداي اكسيل موديل 1997

تحصل سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وحسب أداء محركها .

5- بيجو 405 الفرنسية موديل 1996 :

مواصفات بيجو 405 الفرنسية موديل 1996

تمكنت سيارة بيجو 405 الفرنسية موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية حتي عام 2026 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر بيجو 405 الفرنسية موديل 1996 داخل سوق السيارات 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

اكورد السيدان موديل 1982 CK الصينية موديل 2008 كليو موديل 2001 اكسيل موديل 1997 405 الفرنسية موديل 1996

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