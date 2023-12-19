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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب تويوتا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

مواصفات تويوتا ستارليت
مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات ومن ضمن تلك السيارات تويوتا ستارليت موديل 1995.

وتنتمي ستارليت إلي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، بالإضافة الي أن سوق السيارات المستعمل الآن يمتلئ بطرازات السيارات المستعملة خصوصا بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995

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- مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995 :

مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995

تحتوي سيارة تويوتا ستارليت الهاتشباك علي عدد كبير من المميزات منها، مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار تويوتا بمنتصف الشبكة الأمامية، وبها إضاءة أمامية ، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتحتوي علي 4 جنوط رياضية .

- محرك تويوتا ستارليت موديل 1995 :

مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995

تنقل قوة سيارة تويوتا ستارليت موديل 1995 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع ستارليت باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- أسعار تويوتا ستارليت موديل 1995 الهاتشباك :

مواصفات تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1995

تباع سيارة تويوتا ستارليت موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية والفنية .

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