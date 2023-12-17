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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا راف 4 الجديدة في السعودية

تويوتا راف فور موديل
تويوتا راف فور موديل 2023

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا العديد من السيارات الرياضية الفارهة في السوق السعودي، ومن أبرزها سيارة راف 4 موديل 2023 ، والتي تأتي بإصدار يعمل بالبنزين وإصدار هجين مدعوم بمحرك كهربائي.

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 تويوتا راف فور موديل 2023

مواصفات تويوتا راف فور موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 على خيارين من المحركات، الأول يعمل بمنظومة هجينة "هايبرد" ، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 219 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 225 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك، دفع رباعي، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 7 ثوان.

 

بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة تبلغ 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 207 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، دفع رباعي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 9.5 ثانية.

 تويوتا راف فور موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا راف فور موديل 2023

يبلغ  الطول الكلي 4.600 متر، والعرض الكلي 1.855 متر، والارتفاع الكلي 1.685 متر، وقاعدة العجلات 2.660 متر، وسعة صندوق السيارة: 1085 لترا، بينما بلغ سعة خزان الوقود 55 لترا.

 تويوتا راف فور موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 في السعودية

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 97,750 ريالا.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 104,300 ريال.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 116,265 ريالا.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 119,945 ريالا.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 123,165 ريالا.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 131,675 ريالا.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة قدرها 144,900 ريال.

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثامنة بقيمة قدرها 151,455 ريالا.

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