تويوتا ياريس 2024 بتكنولوجيا متطورة| صور

تظهر سيارة تويوتا ياريس موديل 2024 بنسختها الجديدة التي تحتوي علي باقة واسعة من التقنيات والتكنولوجيات المتطورة ، وتنتمي تويوتا ياريس الي فئة السيارات الكروس أوفر .

تويوتا ياريس موديل 2024

تحتوي سيارة تويوتا ياريس موديل 2024 علي العديد من المميزات منها ، شاشة عرض للسائق قابلة للتخصيص، ونظام وسائط متعددة أسرع وأكثر قوة، وشاشة مقاس 12.3 بوصة ، وشاشة 10.5 بوصة لشاشة الوسائط المتعددة .

تويوتا ياريس موديل 2024

وزودت تويوتا ياريس موديل 2024 بمقياس رقمي يصل الي 12.3 بوصة، وبها نظام وسائط متعددة جديد من Yaris Toyota Smart Connect، وتظهر حالياً بواجهة أكثر سهولة وتفاعلية .

تويوتا ياريس موديل 2024

تأتي تويوتا ياريس موديل 2024 بنظام أوامر منطوقة يستجيب لكافة أشكال الكلام الأكثر طبيعية، وبها نظام هاتف ذكي لاسلكي يدعم Apple CarPlay، و Android Auto، ونظام الوسائط المتعددة، ووحدة اتصالات البيانات .

تويوتا ياريس موديل 2024

تقدم سيارة تويوتا ياريس الجديدة بـ كاميرا ورادار جديد يمكنه القيام بأجراء مسح بشكل أوسع، وبها نظام ما قبل الاصطدام PCS، وبها نظام دعم تجنب الاصطدام عند التقاطعات، ونظام المساعدة على التوجيه، وبها نظام إيقاف القيادة في حالات الطوارئ الجديد EDSS .