بروتون ساجا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل ينتشر به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وتوافرت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها ، عدم تواجد بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

- مواصفات بروتون ساجا السيدان موديل 2010 :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

زودت سيارة بروتون ساجا السيدان بالعديد من المميزات منها، شبكة أمامية عريضة ، تم تثبيت شعار بروتون بمنتصف الشبكة الأمامية ، ومصابيح أمامية ، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، و 4 جنوط للكاوتش ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار بروتون علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك بروتون ساجا موديل 2010 :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

تحصل سيارة بروتون ساجا السيدان موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأحمر ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 85 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

تعرض سيارة بروتون ساجا موديل 2010 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .