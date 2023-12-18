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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بروتون ساجا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

سعر ساجا موديل 2010
سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

سوق السيارات المصري للمستعمل ينتشر به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وتوافرت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها ، عدم تواجد بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

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- مواصفات بروتون ساجا السيدان موديل 2010 :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

زودت سيارة  بروتون ساجا السيدان  بالعديد من المميزات منها، شبكة أمامية عريضة ، تم تثبيت شعار بروتون بمنتصف الشبكة الأمامية ، ومصابيح أمامية ، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، و 4 جنوط للكاوتش ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار بروتون علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك بروتون ساجا موديل 2010 :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

تحصل سيارة بروتون ساجا السيدان موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأحمر ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 85 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر :

سعر ساجا موديل 2010 المستعملة بمصر

تعرض سيارة بروتون ساجا موديل 2010 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

 

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