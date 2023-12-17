مقارنة بين تويوتا كورولا هوندا سيتي | بالأسعار

اقتربت أسعار السيارات الجديدة من بعضها البعض خصوصا بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي ببعض المشاكل التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار غير معقولة بسبب وضع أوفر برايس علي سعرها الأصلي، ومن ضمن المشاكل التي واجه قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار.

محرك هوندا سيتى موديل 2022

- محرك هوندا سيتى موديل 2022 :

عزم دوران سيارة هوندا سيتى موديل 2022 السيدان يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 121 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل طولها الي 4553 مم، وعرضها الي 1748 مم ، وارتفاعها الي 1467 مم .

- أسعار هوندا سيتى السيدان موديل 2022 :

أسعار هوندا سيتى السيدان موديل 2022

تباع الفئة الأولي من سيارة هوندا سيتى موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

2- سعه محرك تويوتا كورولا موديل 2024 :

سعه محرك تويوتا كورولا موديل 2024

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تصل الي 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة :

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الجديدة

تباع الفئة السابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر يصل الي مليون و 34 ألف جنيه .

