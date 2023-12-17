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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا رايز 2024 تظهر بمميزات جديدة

تويوتا رايز موديل
تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا رايز موديل 2024 ، وتنتمي رايز لفئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة إلي احتوائها علي هيكل خارجي معاد تصميمة .

تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر 

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- محرك تويوتا رايز موديل 2024 :

تحصل سيارة تويوتا رايز موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 87 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، ومقتنر بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 36 لتر .

- مواصفات تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر :

مقصورة تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر

زودت سيارة تويوتا رايز موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مصابيح هالوجين، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية هالوجين ، وإضاءة خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية بها إشارات انعطاف، وميزة الدخول بالريموت،  وجناح خلفي مدمج، وكسوة مقاعد من القماش ، وتكييف ، ومنفذ USB للشحن ، وشاشة معلومات، وبها إضاءة داخلية أرضية، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة.

تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر 

بالإضافة الي احتوائها علي وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا، ونظام التوازن الإلكتروني، ومساعد الصعود على المرتفعات، وكاميرا رؤية خلفية، ونظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية.

- سعر تويوتا رايز موديل 2024  :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رايز موديل 2024  تباع بسعر 67.045 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رايز موديل 2024 يصل سعرها الي 73.715 ألف ريال سعودي .

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