تويوتا رايز 2024 تظهر بمميزات جديدة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا رايز موديل 2024 ، وتنتمي رايز لفئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة إلي احتوائها علي هيكل خارجي معاد تصميمة .

تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر

- محرك تويوتا رايز موديل 2024 :

تحصل سيارة تويوتا رايز موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 87 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، ومقتنر بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 36 لتر .

- مواصفات تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر :

مقصورة تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر

زودت سيارة تويوتا رايز موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مصابيح هالوجين، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية هالوجين ، وإضاءة خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية بها إشارات انعطاف، وميزة الدخول بالريموت، وجناح خلفي مدمج، وكسوة مقاعد من القماش ، وتكييف ، ومنفذ USB للشحن ، وشاشة معلومات، وبها إضاءة داخلية أرضية، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة.

تويوتا رايز موديل 2024 الكروس أوفر

بالإضافة الي احتوائها علي وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا، ونظام التوازن الإلكتروني، ومساعد الصعود على المرتفعات، وكاميرا رؤية خلفية، ونظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية.

- سعر تويوتا رايز موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رايز موديل 2024 تباع بسعر 67.045 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رايز موديل 2024 يصل سعرها الي 73.715 ألف ريال سعودي .