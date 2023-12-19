بعد عودتها للسوق .. سعر مرسيدس AMG GT الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن توافر طرازها الجديد مرسيدس AMG GT ، وذلك بعد توقف إنتاج هذا الطراز لمدة عامين ، وتنتمي AMG GT الي فئة السيارات الكوبيه ، حيث تظهر الآن GT في جيلها الثاني، وتعتمد مرسيدس AMG GT الجديدة علي نفس منصة مرسيدس SL .

سعر مرسيدس AMG GT الجديدة

- مواصفات مرسيدس AMG GT الجديدة :

سعر مرسيدس AMG GT الجديدة

تحتوي سيارة مرسيدس AMG GT الجديدة علي الكثير من المميزات المتطورة منها، غطاء محرك طويل ورفارف واسعة، وبها صندوق أمتعة يصل سعته الي 321 لتر، ومسند ظهر قابل للطي، ومقاعد رياضية، وتمتلك مجموعة الأجهزة الرقمية، وبها نظام تعليق متوائم، ونظام الدفع بجميع العجلات، ونظام توجيه لجميع العجلات .

- محرك مرسيدس AMG GT الجديدة :

سعر مرسيدس AMG GT الجديدة

وتحصل سيارة مرسيدس AMG GT الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي ، وتخرج قوة 430 كيلووات، أي ما يعادل 585 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 800 نيوتن/متر.

وتتسارع مرسيدس AMG GT الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 315 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس AMG GT الجديدة :

مقصورة مرسيدس AMG GT الجديدة

وتباع سيارة مرسيدس AMG GT الجديدة بسعر 188.704 ألف يورو، أي ما يعادل 6 ملايين و 365 ألف جنيه تقريباً .