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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيتروين e-Berlingo الكهربائية الجديدة

مواصفات سيتروين e-Berlingo
مواصفات سيتروين e-Berlingo الكهربائية

أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن طرازها الجديد سيتروين e-Berlingo الكهربائية، وتنتمي سيتروين e-Berlingo الي فئة السيارات الكومبو ، وتظهر e-Berlingo  بسقف مرتفع وجديد .

مواصفات سيتروين e-Berlingo الكهربائية

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تظهر سيتروين ë-Berlingo الكهربائية بمقدمة جديدة ، ويل حجمها الي 4.75 متر، وتحتوي علي صف جلوس ثالث، وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 775 وتصل الي 4000 لتر.

مواصفات سيتروين e-Berlingo الكهربائية

- محرك سيتروين e-Berlingo الكهربائية :

مواصفات سيتروين e-Berlingo الكهربائية

تحصل سيارة سيتروين ë-Berlingo الجديدة على قوتها من محرك كهربائي يخرج قوة 136 حصان، وبها بطارية بسعة 50 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلى 320 كم/ساعة .

- مواصفات سيتروين e-Berlingo الكهربائية :

مقصورة سيتروين e-Berlingo الكهربائية

زودت سيارة  سيتروين e-Berlingo الكهربائية  بمقصورة رقمية وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها نظام ملتيميديا، وتتيح إمكانية الاقتران اللاسلكي بالهاتف الذكي، وبها كونسول وسطي على درج شاحن الهاتف الذكي بتقنية الحث الكهربائي، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف، ووسائد هوائية بالسقف، وتحتوي علي صندوق تابلوه ثاني .

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