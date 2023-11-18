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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيتروين سي إليزيه 2024

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تعتبر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 إحدى أشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصري في فئة السيدان، وتتميز بتصميمها العصري، بالإضافة إلى باقة من التحديثات.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 789,000 جنيه    

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 849,000 جنيه         

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تجهيزات سيتروين سي اليزيه موديل 2023

ترتكز السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، مع مقصورة داخلية رحبة، وشاشة داخلية تعمل باللمس للفئة عالية التجهيزات، بالإضافة إلى قدرات قياسية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD.

 

تضم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 عدد 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث ومدخل USB، بالإضافة إلى قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم للأربعة أبواب، مع عجلة قيادة باور سترينج.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2023

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومترا في الساعة.

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

سيتروين سي اليزية 2024 سيتروين سي إليزيه سيتروين سي إليزيه

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